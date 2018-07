Bogotá (AFP) Zwei Jahre nach Beginn der Friedensverhandlungen in Kolumbien haben die Gespräche zwischen der Regierung und den Farc-Rebellen ihren bisher schwersten Rückschlag erlitten. Nach der Entführung eines Generals und zwei weiterer Geiseln kündigte Präsident Juan Manuel Santos am die Aussetzung der Gespräche an und forderte, die Verschleppten umgehend freizulassen. Die Europäische Union zeigte sich am Montag sehr besorgt.

