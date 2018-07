Los Angeles (dpa) - Die jüngere Schwester von Popstar Beyoncé, Solange Knowles, hat nach US-Medienberichten ihren Freund Alan Ferguson geheiratet. Wie die Promi- Portale "E!News" und "People.com" berichteten, gaben sich die Sängerin und der Videoproduzent in einer Kirche in New Orleans das Ja-Wort. Unter den Gästen waren auch Beyoncé mit Ehemann Jay Z und Töchterchen Blue Ivy. Aus ihrer ersten Ehe, die im Jahr 2007 geschieden wurde, hat Knowles einen zehnjährigen Sohn.

