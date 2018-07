New York (dpa) - U2-Sänger Bono (54) ist im New Yorker Central Park vom Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer am Arm verletzt.

"Wir sind sicher, dass er bald wieder gesund wird", schrieben seine Bandkollegen am Sonntagabend auf ihrer Webseite. Einen geplanten Auftritt in der "Tonight Show" sagte die Gruppe allerdings ab, weil Bono den Angaben zufolge operiert werden muss. Wann der Auftritt in der Late-Night-Show nachgeholt werden kann, blieb zunächst unklar.

Erst am vergangenen Mittwoch musste der Ire eine Schrecksekunde überstehen. Der von ihm genutzte Privatjet verlor im Anflug auf den Berliner Flughafen Schönefeld eine Heckklappe. "Wir hatten großes Glück. Bei diesem Flugzeugtyp ist der Gepäckraum von der Kabine getrennt. Nur Taschen flogen aus dem Jet", sagte Bono der "Bild"-Zeitung. Absturzgefahr habe nach Angaben eines Flughafensprechers aber nicht bestanden.

Zwischen den beiden Missgeschicken hatte Bono sich am Wochenende noch in London für einen guten Zweck eingesetzt. Dort nahm er mit Kollegen der Band One Direction und anderen Musikstars den Weihnachts-Ohrwurm "Do They Know It's Christmas?" neu auf, um damit Geld für den Kampf gegen die in Westafrika wütende Ebola-Epidemie zu sammeln.

