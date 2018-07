Bela (dpa) - Rekord-Fußballnationalspieler Lothar Matthäus hat am Wochenende zum fünften Mal geheiratet. Er gab im slowakischen Örtchen Bela der russischen Soziologin Anastasia das Ja-Wort, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. "Es ist wie bei meinen fünf Weltmeisterschaften. Von denen war auch nur eine für die Ewigkeit", sagte Matthäus dem Blatt in Anspielung auf den Titelgewinn 1990.Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Der sieben Monate alte Milan sei am Tag der Hochzeit getauft worden, schreibt die Zeitung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.