Windhuk (AFP) Zum Schutz vor Wilderern will die Regierung Namibias einem Großteil der seltenen Schwarzen Nashörner in dem südwestafrikanischen Land die Hörner abtrennen lassen. Mit der Umsetzung des Plans sei bereits im Oktober begonnen worden, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Anfang 2015 solle die Aktion beendet sein. "Die Enthornung findet statt, um Wilderer zu entmutigen", sagte der Sprecher.

