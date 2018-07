Bönen (dpa) - Beim Textil-Discounter KiK hat die Gewerkschaft Verdi am Morgen zum Streik aufgerufen. Wie ein Verdi-Sprecher mitteilte, lief der Ausstand mit Beginn der Frühschicht an. Man sehe jetzt schon, dass sich viele Mitarbeiter am Streik beteiligten. Etwa 500 Beschäftigte des Zentrallagers im nordrhein-westfälischen Bönen wurden aufgerufen, ihre Arbeit von 4.00 bis 24.00 Uhr niederzulegen. Vom Zentrallager in Bönen werden alle KiK-Filialen in Deutschland beliefert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.