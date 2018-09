Prag (AFP) Tausende Tschechen haben am 25. Jahrestag der Samtenen Revolution gegen den zunehmend umstrittenen heutigen Staatspräsidenten Milos Zeman demonstriert. Die Demonstranten in der Prager Innenstadt hielten am Montag große rote Karten hoch, um ihre Ablehnung der Politik des linken Politikers auszudrücken. Viele trugen Anstecker mit dem Bild des früheren Dissidenten Vaclav Havel, der nach dem Ende des Kommunismus zum ersten Präsidenten Tschechiens gewählt worden war, sowie Banner mit der Forderung nach dem Rücktritt Zemans.

