New York (AFP) Der US-Pharmariese Actavis will seinen Konkurrenten Allergan aufkaufen, den Hersteller des Antifaltenmittels Botox. Actavis werde 66 Milliarden Dollar (knapp 53 Milliarden Euro) zahlen, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Zusammen entstehe einer der zehn größten Pharmakonzerne der Welt.

