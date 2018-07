New York (AFP) Die Polizei in New York hat erneut einen Touristen festgenommen, weil er für besonders spekltakuläre Fotoaufnahmen die Stahlaufhängung der Brooklyn Bridge hochkletterte. Nach Angaben eines Polizeisprechers entdeckte ein Streifenbeamter den 23-jährigen Franzosen Yonathan Souid, als dieser bereits die Absperrung überwunden hatte und sich auf der Aufhängung in Richtung Spitze entlang hangelte. Er wurde in Gewahrsam genommen und sollte laut Staatsanwaltschaft am Montag offiziell wegen Gefährdung der Sicherheit und unerlaubten Betretens angeklagt werden.

