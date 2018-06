Washington (AFP) Ein an Ebola erkrankter Arzt aus Sierra Leone, der zur Behandlung in die USA gebracht wurde, schwebt nach Angaben seiner Ärzte in Lebensgefahr. Der Zustand des Chirurgen Martin Salia sei unverändert lebensbedrohlich, erklärte die Universitätsklinik in Omaha im Bundesstaat Nebraska am Sonntag (Ortszeit). Der Arzt sei weiterhin isoliert und werde mit allem Nötigen behandelt, um sein Leben zu retten, hieß es.

