Washington (AFP) Mehr als 170 Insassen des US-Luxusliners "Crown Princess" haben sich während einer Pazifik-Kreuzfahrt mit dem hochansteckenden Norovirus infiziert. Wie die US-Gesundheitsbehörde (CDC) am Sonntag mitteilte, litten insgesamt 158 der 3009 Passagiere und 14 der 1160 Besatzungsmitglieder an Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Das Schiff liegt demnach derzeit in der Nähe von Los Angeles vor Anker und wird gründlich gereinigt und desinfiziert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.