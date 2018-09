Genf (AFP) Jährlich sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) etwa 372.000 Menschen durch Ertrinken. Mehr als die Hälfte der Opfer sei unter 25 Jahre alt, teilte die WHO am Montag in Genf mit. Unter den minderjährigen Opfern sei die Gruppe der Kinder unter fünf Jahren am stärksten vertreten. Die WHO-Generaldirektorin Margaret Chan sagte, beim Kampf der Organisation gegen die weltweite Kindersterblichkeit seien "versteckte" Todesursachen entdeckt worden, "das Ertrinken ist eine davon".

