Frankfurt/Main (dpa) - Die Aussicht auf eine bessere Konjunktur in Deutschland hat den Dax heute weiter angetrieben. Erstmals im laufenden Jahr haben Finanzexperten wieder mehr Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik. Der deutsche Leitindex knüpfte an seinen guten Wochenstart an und schloss 1,61 Prozent höher bei 9456,53 Punkten. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2514 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7991 Euro.

