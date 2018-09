Brüssel (AFP) Die Autoverkäufe in Europa haben im Oktober weiter zugelegt. In der EU wurden 1,07 Millionen Pkw-Neuzulassungen und damit 6,5 Prozent mehr als im Oktober 2013 registriert, wie der europäische Branchenverband ACEA am Dienstag in Brüssel mitteilte. Die Absätze stiegen zum vierzehnten Mal in Folge und so stark wie seit einem halben Jahr nicht mehr.

