München (AFP) Neues Einsatzfeld für die Datenbrille Google Glass: Der Autobauer BMW testet in seinem Werk im US-Bundesstaat South Carolina, ob das Gerät die Qualitätssicherung verbessern kann. Die Mitarbeiter machten während ihrer Tests an neuen Fahrzeug-Modellen Fotos oder Videos und schickten diese an die zuständigen Entwicklungsingenieure, teilte BMW am Dienstag in München mit. Dies biete Vorteile gegenüber der bisherigen Praxis, die Ergebnisse der Qualitätssicherung lediglich schriftlich festzuhalten.

