Erfurt (AFP) Verlangt ein Beschäftigter von seinem Arbeitgeber ein besseres Arbeitszeugnis, muss er im Streitfall vor Gericht beweisen, dass er solch eine Beurteilung auch verdient. Dies entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem am Dienstag in Erfurt verkündeten Urteil und wies damit die Klage einer Arzthelferin ab, die eine gute anstatt einer nur befriedigenden Leistungsbeurteilung gefordert hatte. (Az. 18 Sa 2133/12)

