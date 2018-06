Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil zu umstrittenen Regelungen der Erbschaftssteuer am 17. Dezember. Das teilte das Gericht am Dienstag mit. Die Verfassungshüter müssen entscheiden, ob die 2009 eingeführten Vergünstigungen für das Vererben von Unternehmen gegen das Gebot einer gerechten und gleichmäßigen Besteuerung verstoßen. Diese Auffassung hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in München vertreten und deshalb Karlsruhe angerufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.