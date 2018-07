Essen (AFP) Auf dem Gelände des Autobauers Opel in Bochum sollen in Zukunft viele kleine Betriebe für Arbeitsplätze sorgen. In "sechs oder sieben Jahren" sollen dort "100 bis 200 Firmen" Menschen aus der Region beschäftigen, wie Rolf Heyer, Geschäftsführer der Projektgesellschaft "Perspektive 2022" der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Dienstagsausgabe) sagte. Opel schließt Ende des Jahres nach mehr als 52 Jahren sein Werk in Bochum.

