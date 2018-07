Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi hat die angeschlagene Kaufhauskette Karstadt aufgefordert, in konkrete Verhandlungen zur Rückkehr in die Tarifbindung einzusteigen. Zudem müssten "dringend" tarifvertragliche Regelungen für die Mitarbeiter in den sechs zu schließenden Häusern gefunden werden, sagte Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Wir haben ein riesiges Paket zu schnüren. Es wird Zeit, die konkreten Verhandlungen zu beginnen."

