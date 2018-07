Brüssel (AFP) Die EU-Verteidigungsminister sind am Dienstag zu Gesprächen über die Sicherheitslage rund um Europa und insbesondere in der Ukraine zusammengekommen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) forderte kurz vor Beginn des Treffens in Brüssel, den bisherigen Ansatz in der Ukraine-Russland-Krise aus "Standfestigkeit gepaart mit Dialogbereitschaft" konsequent weiterzuverfolgen. Für wichtig halte sie dabei auch einen "engen Schulterschluss gerade mit Institutionen wie der Nato und der OSZE", sagte sie. An dem Treffen in Brüssel nimmt auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg teil.

