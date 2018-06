Berlin (AFP) Die Zahl der jungen Menschen ist weltweit auf 1,8 Milliarden gestiegen, so viele waren es nie zuvor. Vor allem in den ärmsten Ländern werde die Zahl der Heranwachsenden im Alter zwischen zehn und 24 Jahren weiter wachsen, heißt es in dem am Dienstag in Berlin vorgestellten UN-Weltbevölkerungsbericht. Die jungen Menschen könnten ihre Länder "deutlich voranbringen", schreiben die Autoren. Bedingung dafür sei aber, dass die Regierungen in ihre Bildung, ihre Gesundheitsversorgung und in Arbeitsmöglichkeiten investierten.

