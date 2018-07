Brüssel (AFP) Behinderten Menschen sollen das Bahnfahren und die Bewegung auf Bahnhöfen durch neue EU-Standards erleichtert werden. Vorgesehen ist unter anderem, dass Blinden in Bahnhöfen Orientierung für den Tastsinn geboten wird, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Sie hatte zuvor eine entsprechende Verordnung verabschiedet, die im Januar 2015 in Kraft tritt.

