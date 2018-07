Paris (AFP) Die französische Regierung will die umstrittenen Zusatzrenten abschaffen, mit denen Konzernchefs der Abschied aus dem Unternehmen vergoldet wird. Wirtschaftsminister Emmanuel Macron sagte am Dienstag in der Nationalversammlung in Paris, die Zusatzrenten seien in manchen Fällen "undurchschaubare und heute unvertretbare Summen". Sie müssten durch ein System ersetzt werden, "das für die Franzosen nachvollziehbarer ist". Er habe zusammen mit Finanzminister Michel Sapin die Generalinspektion für Finanzen beauftragt, eine "echte Lösung" zu finden, sagte der Sozialist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.