Paris (AFP) In der Affäre um den Kauf von Wählerstimmen soll der französische Großindustrielle Serge Dassault 53 Millionen Euro in bar von Auslandskonten erhalten haben. Ein Schweizer Buchhalter beschrieb bei seiner Vernehmung im Zuge der Ermittlungen zu dem Stimmenkauf, wie er zwischen 1995 und 2012 die Millionen in Plastiktüten zu Dassault in Paris gebracht habe, berichteten die Zeitung "Libération" und der Sender France Inter am Dienstag. Gegen den 89-jährigen konservativen Politiker und Rüstungsindustriellen Dassault laufen seit dem Frühjahr Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Stimmenkaufs.

