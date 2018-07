Paris (AFP) Die Aktienbesitzer der Welt können sich in diesem Jahr über einen Geldregen freuen. Die Gesamtsumme der ausgezahlten Dividenden steige 2014 auf einen Rekordwert von 1,19 Billionen Dollar (950 Milliarden Euro), erklärte die Investmentfirma Henderson Global Investors am Dienstag. Im Vergleich zu 2013 sei dies ein Plus von 12,6 Prozent. Seit dem Jahreswechsel seien die Dividenden schnell gestiegen, insbesondere in den USA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.