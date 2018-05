Vigo (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw rechnet nicht mit einem längeren Ausfall von Weltmeister Thomas Müller beim FC Bayern München. Er glaube, dass das in den nächsten Tagen zu beheben sei, sagte Löw nach dem 1:0-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien. Bayern-Profi Müller musste schon nach 22 Minuten wegen eines Pferdekusses an der linken Gesäßhälfte ausgewechselt werden. Löw sprach nach der Partie in Vigo von einer Prellung.

