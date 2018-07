Madrid (SID) - Der kroatische Fußball-Nationalspieler Luka Modric wird dem Champions-League-Sieger Real Madrid wohl bis zu drei Monate lang fehlen. Das berichten spanische Medien am Dienstag übereinstimmend. Der 29-Jährige hatte sich im EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Italien (1:1) einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen. Eine offizielle Angabe über die voraussichtliche Ausfallzeit vonseiten des Klubs steht noch aus.

Modrics Ausfall könnte eine neue Chance für Sami Khedira bieten. Der Weltmeister, der die DFB-Auswahl gegen Spanien als Kapitän aufs Feld führt, hatte zuletzt nicht nur verletzungsbedingt, sondern auch wegen der starken Auftritte von Toni Kroos und Modric bei den Königlichen kaum Einsatzzeit.