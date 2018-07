Chania (SID) - Die serbische Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Dick Advocaat ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Serben gewannen das "Duell der Enttäuschten" in Chania gegen Gastgeber Griechenland mit 2:0 (0:0). Radosav Petrovi? (60.) und Nemanja Gudelj (90.+2) erzielten die Treffer.

Advocaat hatte nach dem 1:3 in der EM-Qualifikation am vergangenen Freitag gegen Dänemark und nur einem Punkt aus drei Spielen seinen Rücktritt erklärt. Auch die Griechen sind auf Trainersuche. Nach der Blamage gegen Fußball-Zwerg Färöer (0:1) in der EM-Qualifikation war Claudio Ranieri entlassen worden. Italiens Trainer-Urgestein Giovanni Trapattoni (75) hat sich beim Europameister von 2004 schon als Nachfolger ins Gespräch gebracht.