Athen (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in der griechischen Hauptstadt Athen sind am Montagabend fünf Polizisten verletzt worden. Nach Angaben der Behörden gab es außerdem sieben Festnahmen, als die Kundgebungen anlässlich der Erinnerung an den Studentenaufstand gegen die Militärjunta 1973 im zentralen Stadtviertel Exarchia in Gewalt umschlugen.

