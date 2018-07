London (AFP) Weltweit gibt es immer mehr Anschläge, bei denen auch immer mehr Menschen getötet werden: Das ist die zentrale Aussage des Global Terrorism Index 2013, der am Dienstag in London veröffentlicht wurde. Laut der vom australischen Institute for Economics and Peace (IEP) erstellten Statistik gab es 2013 insgesamt 17.958 Todesopfer bei Anschlägen - und damit 61 Prozent mehr als noch 2012. Die Zahl der Attentate sei im gleichen Zeitraum um 44 Prozent auf fast 10.000 gestiegen.

