London (AFP) Das immer weiter verbreitete Rauchen von elektronischen Zigaretten schlägt sich in der englischen Sprache nieder. Das neue Wort "vape" (von vapour - zu deutsch: Dampf), welches das Rauchen von E-Zigaretten beschreibt, ist am Dienstag von den renommierten Oxford Dictionairies zum "Wort des Jahres" gekürt worden. "'Vaping' ist Mainstream geworden", sagte die Herausgeberin der britischen Sprachbibel, Judy Pearsall. Die Verwendung des Wortes habe sich in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Pearsall führte die Popularität des Begriffs unter anderem auf den zunehmenden Hang von Prominenten zur E-Zigarette zurück.

