Rom (AFP) Bei einer Polizeirazzia in Italien sind am Dienstag 40 mutmaßliche Mafiosi festgenommen worden. Wie der zuständige Ermittlungsrichter Paolo Storari in Mailand mitteilte, wurden die meisten mutmaßlichen Mitglieder der kalabrischen 'Ndrangheta im Norden des Landes gefasst. Sie sollen zu drei Mafiaklans im Industriegürtel um Como und Lecco nördlich von Mailand gehören. Unter den Festgenommenen ist auch ein 17-Jähriger.

