Tokio (AFP) Der japanische Filmstar Ken Takakura ist tot. Wie Medien am Dienstag berichteten, starb er bereits am 10. November im Alter von 83 Jahren an einer Lymphknotenerkrankung. Der Schauspieler wurde im Ausland vor allem für seine Rolle als hartgesottener Polizeiinspektor im Actionthriller "Black Rain" des britischen Regisseurs Ridley Scott aus dem Jahr 1989 bekannt. In dem Film, der unter anderem das Aufeinandertreffen von japanischer und US-Kultur zum Thema hat, spielte er an der Seite von Michael Douglas und Andy García.

