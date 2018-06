Abu Dhabi (AFP) Der blutige Feldzug der Dschihadistenmiliz IS bedroht nach Ansicht der jordanischen Königin Rania nicht nur den Nahen Osten, sondern die Zukunft des gesamten Islam. Die US-geführte Militärallianz gegen den Islamischen Staat benötige viel mehr Partner und Unterstützung als bislang, wenn sie Erfolg haben soll, mahnte die Ehefrau von Abdullah II. am Dienstag. Gekämpft werde schließlich "für die Zukunft des Nahen Ostens und des Islam", sagte die Monarchin bei einer Medienveranstaltung in Abu Dhabi. "Das ist ein Kampf, den wir gewinnen müssen."

