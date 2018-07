Bogotá (AFP) Nach der Aussetzung der Verhandlungen mit den Farc-Rebellen dringt der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos auf ein eindeutiges Friedensbekenntnis seitens der Aufständischen. "Sie müssen ihren Friedenswillen mit Taten und nicht nur mit Worten unter Beweis stellen", sagte Santos am Montagabend in einer Fernsehansprache mit Blick auf die Entführung eines kolumbianischen Generals. "Von ihrer Entscheidung hängt es ab, ob die Gespräche zur Beendigung des Konflikts und der Versöhnung fortgeführt werden können." Solange diese Frage nicht gelöst sei, werde die Regierungsdelegation die Friedensgespräche in Kubas Hauptstadt Havanna nicht fortsetzen.

