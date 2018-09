Jerusalem (dpa) - Zwei Palästinenser richten in einer Synagoge in Jerusalem ein Blutbad unter Betenden an. Dann werden sie selbst erschossen. Israel Regierung will jetzt hart durchgreifen, um weitere Anschläge zu verhindern.

