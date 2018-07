Kiew (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Jerusalem vor einer neuen Spirale der Gewalt gewarnt.

"Dass Gotteshäuser zum Schauplatz von tödlichen Angriffen auf unschuldige Gläubige werden, ist eine schreckliche Grenzüberschreitung in einer ohnehin extrem angespannten Lage", sagte Steinmeier am Dienstag bei einem Besuch in Kiew.

Die Überlagerung mit religiöser Konfrontation gebe dem Nahost-Konflikt eine "neue gefährliche Dimension". "Ich hoffe, dass das nun auch ein lauter Weckruf ist." Die beiden arabischen Angreifer hatten Betende in einer Synagoge mit Messern und Äxten angriffen. Vier Juden starben an den Folgen ihrer Verletzungen. Polizisten erschossen die Angreifer.

