Moskau/Kiew (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Doppel-Besuch in Moskau und Kiew alle Seiten zu einer Umsetzung der vereinbarten Waffenruhe im Osten der Ukraine aufgerufen. Er warnte die beiden Konfliktgegner heute auch vor einer "militärischen Großkonfrontation". Russlands Außenminister Sergej Lawrow und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko zeigten sich grundsätzlich gesprächsbereit. Lawrow sagte, in der gegenwärtigen Situation komme es darauf an, "dass Fragen gestellt und Antworten gegeben werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.