Jerusalem (AFP) Überfall beim Morgengebet: Zwei palästinensische Attentäter sind am Dienstag in eine Synagoge in Westjerusalem gestürmt und haben vier Juden mit einer Schusswaffe und einem Messer getötet. Nach israelischen Polizeiangaben wurden sechs weitere Gläubige zum Teil schwer verletzt; die beiden Angreifer wurden erschossen. Während Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die Bluttat verurteilte, wies ihm der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu eine Mitverantwortung zu.

