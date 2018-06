Jerusalem (AFP) Es war der blutigste Anschlag seit sechs Jahren in der Heiligen Stadt: Zwei Palästinenser stürmten am Dienstag in eine Synagoge in Westjerusalem und töteten vier Juden beim Morgengebet. Sechs weitere Gläubige und zwei Polizisten wurden nach Angaben der Rettungsdienste zumeist schwer verletzt, die beiden Angreifer erschossen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas verurteilte die Bluttat. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu beschuldigte ihn der Mitverantwortung.

