Jerusalem (AFP) Nach dem tödlichen Anschlag auf eine Synagoge in Jerusalem sieht Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Stadt "auf dem Höhepunkt einer andauernden Terrorwelle". Diejenigen, die Hass säten, würden entschieden verfolgt werden, sagte Netanjahu am Dienstag bei einer vom israelischen Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Er unterstrich in diesem Zusammenhang noch einmal, dass er angeordnet habe, die Häuser der Attentäter, die in eine Synagoge eingedrungen waren, zu zerstören.

