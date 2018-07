Brüssel (AFP) Die Nato hat Russland vorgeworfen, seine Truppenpräsenz im Ukraine-Konflikt massiv auszubauen. Die Allianz habe Informationen aus verschiedenen Quellen über eine "sehr schwerwiegende" russische Truppenverstärkungen in der Ukraine selbst und auf der russischen Seite des Grenzgebietes, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. Es gebe Bewegungen von Truppen mit "Ausrüstung, Panzern, Artillerie und auch modernen Luftabwehrsystemen". Stoltenberg nannte Fotos, aber auch "unabhängige Journalisten" vor Ort oder Beobachter der OSZE als Quellen für seine Angaben.

