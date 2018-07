Stockholm (AFP) Wegen der Vogelgrippe-Fälle in Deutschland und weiteren europäischen Ländern werden in Schweden alle Geflügelbestände in die Ställe geholt. Das Landwirtschaftsministerium erklärte am Dienstag, als Vorsichtsmaßnahme dürften sich die Tiere nur noch drinnen aufhalten. So solle eine mögliche Ansteckung durch Wildvögel verhindert werden. Für Züchter, die ihr Geflügel normalerweise draußen halten, seien Ausnahmen von der neuen Vorschrift möglich.

