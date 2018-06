Mogadischu (AFP) Unbekannte haben am Dienstag in Somalia einen Journalisten erschossen. Nach Polizeiangaben wurde Abdirisak Ali Abdi, der für einen heimischen Radiosender und den in Großbritannien ansässigen Fernsehsender Horn TV arbeitete, in der Stadt Galkayo in der Region Mudug getötet. Nach den Tätern wurde demnach gefahndet. Es handelte sich um den dritten Mord an einem Journalisten in dem nordostafrikanischen Land seit Jahresbeginn.

