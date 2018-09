Madrid (AFP) Die spanischen Behörden haben am Dienstag vor den Kanarischen Inseln offenbar das Greenpeace-Schiff "Arctic Sunrise" beschlagnahmt. Als Grund gab die Umweltschutzorganisation an, dass sich Aktivisten im Zuge eines Protests gegen Ölbohrungen in der Region am Samstag von der "Arctic Sunrise" aus auf kleinen Booten einem Schiff des Ölkonzerns Repsol genähert hätten. Die Naturschützer hatten sich mit dem Greenpeace-Schiff bereits vor mehreren Wochen in die Gegend begeben.

