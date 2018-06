Seoul (AFP) Nach dem schlechtesten Quartalsergebnis seit fast drei Jahren steuert Samsung um: Der Konzern werde im kommenden Jahr deutlich weniger Smartphone-Modelle bauen, sagte ein Sprecher am Dienstag und bestätigte damit Aussagen des für die Anleger zuständigen Managers Robert Yi in New York. Yi sagte, Samsung werde die Zahl der Modelle um ein Viertel oder sogar um ein Drittel verringern.

