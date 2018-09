Madrid (SID) - Tennis-Superstar Rafael Nadal peilt nach seiner Blinddarm-OP vor zwei Wochen ein Comeback Anfang des kommenden Jahres an. "Ich werde an Neujahr in Abu Dhabi spielen und anschließend in Doha mein erstes Wettkampf-Turnier bestreiten", wird der 28-jährige Spanier in der Sporttageszeitung Marca zitiert.

In Abu Dhabi findet vom 1. bis 3. Januar ein Einladungsturnier ("World Tennis Championship") statt, das Turnier in Doha/Katar beginnt am 5. Januar. Wegen seiner Blinddarm-Entzündung und des nötigen Eingriffs Anfang November hatte der Weltranglistendritte seine Teilnahme an den ATP World Tour Finals in London absagen müssen.

Die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste ist für den 14-maligen Grand-Slam-Sieger bei seinem Comeback nicht mehr die größte Motivation. "Ich war als Nummer eins nicht glücklicher als in der Zeit als Nummer zwei oder drei. Mich macht es glücklich, wenn ich auf den Court gehe und weiß, dass ich eine Trophäe gewinnen kann", sagte Nadal: "Wenn ich damit auch an die Spitze des Rankings zurückkehre - umso besser."