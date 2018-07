Prag (AFP) Der tschechische Präsident Milos Zeman hat die Staats- und Regierungschefs der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs zum Gedenken an den 70. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung eingeladen - und damit auch die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko. Am 26. und 27. Januar soll aus Anlass des Jahrestages in Prag und in Theresienstadt (Terezín) ein internationales Forum stattfinden, und eingeladen seien die Vertreter der USA, Russlands, der Ukraine, Großbritanniens und Frankreichs, sagte ein Sprecher Zemans am Dienstag.

