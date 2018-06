Kiew (AFP) Die ukrainische Regierung hat Russland "ernsthafte Verhandlungen auf neutralem Gebiet" über eine Entschärfung des Konflikts in der Ostukraine angeboten. Einen entsprechenden Vorschlag machte Ministerpräsident Arseni Jazenjuk am Dienstag laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax, nachdem er Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Kiew getroffen hatte. Bei den angestrebten Verhandlungen sollen nach Jazenjuks Worten die EU und die USA behilflich sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.