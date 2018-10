Kiew (AFP) Die ukrainischen Sicherheitsbehörden wollen einen Bombenanschlag auf den niederländischen Außenminister vereitelt haben und bezichtigen Russland der Urheberschaft. Der Minister Bert Koenders hätte am 8. November im Auftrag Moskaus bei einem Besuch in der Ostukraine ermordet werden sollen, teilte der nationale Sicherheitsdienst SBU am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Kiew mit. Zwölf "sehr gefährliche" Verdächtige seien festgenommen worden, sagte SBU-Chef Valentin Naliwaitschenko. Bei ihnen wurden demnach Waffen, Munition und Sprengstoff sowie Minen russischer Bauart sichergestellt.

